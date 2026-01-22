Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versammlung auf dem Rathausplatz

Wilhelmshaven (ots)

Am 21.01.2026 fand in der Zeit von 11:55 Uhr bis 15:00 Uhr eine Versammlung auf dem Vorplatz der Rathaustreppe am Rathausplatz in Wilhelmshaven statt. Über einen Zeitraum von knapp drei Stunden wurden vor Ort mehrere Redebeiträge gehalten. Zudem kamen Fahnen, Transparente sowie akustische Mittel wie Trommeln und Trillerpfeifen zum Einsatz. Am Rand des Platzes wurden mehrere Pavillons aufgebaut, an denen Informationsmaterial ausgelegt war.

Die Veranstaltung verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse. Sie endete gegen 14:40 Uhr. Der Straßenverkehr wurde zu keiner Zeit beeinträchtigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell