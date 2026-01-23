Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: E-Scooter ohne Versicherungsschutz in Schortens
Schortens (ots)
Am 22.01.2026 wurde gegen 13:30 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Oldenburger Straße in Schortens festgestellt, dass ein von einer 15-jährigen geführter E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum genutzt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.
