Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: E-Scooter ohne Versicherungsschutz in Sande

Sande (ots)

Am 22.01.2026 wurde gegen 18:01 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Hauptstraße in Sande festgestellt, dass ein von einer 17-Jährigen geführter E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum genutzt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Zudem wurde gegen den 20-jährigen Fahrzeughalter ein gesondertes Strafverfahren eingeleitet, da er die Nutzung des nicht versicherten Fahrzeugs gestattet hatte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

