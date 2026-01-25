Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum: 23. - 25.01.2026

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallgeschehen

Zetel - Am Donnerstag zur Mittagszeit wurde ein auf dem Kundenparkplatz eines Geldinstitutes an der Bohlenberger Straße parkender Pkw Renault Clio aus dem Zulassungsbezirk Oldenburg unfallbeschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Dank eines aufmerksamen Zeugens konnte der Fahrer, ein 88-jähriger Mann aus Zetel, namhaft gemacht werden. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Varel - Am Freitagmorgen befuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den parallel der Wilhelmshavener Straße verlaufenden Radweg. Hinter seinem Rad führte er einen Kinderanhänger mit, in welchem sein Sohn saß. Zeitgleich befuhr ein 42-jähriger Mann aus Bockhorn die Wilhelmshavener Straße mit einem Omnibus. Beim Abbiegevorgang des Busses kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrrad-Anhänger-Gespann. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personenschaden entstand glücklicherweise nicht. Der Busfahrer entfernte sich anschließend vom Ereignisort, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben.

Varel - Am Freitagmorgen wurde ein auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufszentrums an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße parkenden Pkw VW ID.5, Farbe grau-schwarz, aus dem Zulassungsbezirk Friesland, an dessen Heck unfallbeschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Ereignisort, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Varel - Am Freitagnachmittag wurde ein auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße parkender Pkw Suzuki Vitara, Farbe grau, an dessen seitlicher Front unfallbeschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Varel - Am Samstagmorgen rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Agrarhandel in Altjührden aus. Ein Mitarbeiter hatte zuvor Brandgas wahrgenommen. Die Freiwillige Feuerwehr Obenstrohe nahm Lösch- und Kühlarbeiten vor. Eine genaue Brandursache konnte bislang nicht ermittelt werden. Derzeit wird von einem Kabeldefekt sowie einem Verbrennen von Futtermehlrückständen ausgegangen. Personenschaden entstand glücklicherweise nicht.

Varel- Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Möbelhauses Maschal in Altjührden zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw fuhr auf bislang unbekannte Weise gegen eine Schaufensterscheibe, die daraufhin vollständig splitterte. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle und konnte nicht mehr namhaft gemacht werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

