Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht PK Jever vom 23.01.2026 bis 25.01.2026

Wilhelmshaven (ots)

Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss in Jever festgestellt

Am Freitag, den 23.01.2026, gegen 15:20 Uhr, erschien ein 39-Jähriger im Polizeikommissariat in Jever, um einen Sachverhalt in anderer Sache zur Anzeige bringen zu wollen. Nachdem der Mann die Dienstelle mit seinem Pkw aufgesucht hat, wurde durch den aufnehmenden Polizeibeamten im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest mit dem Mann bestätigte den Verdacht der Alkoholbeeinflussung mit 1,68 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und dem Mann eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde sein Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt entsprechend untersagt.

Verkehrsunfälle aufgrund von Eisglätte

Am Samstag, den 24.01.2026, gegen 19:05 Uhr, kam der Pkw der 25-jährigen Fahrzeugführerin in Schortens, auf der K294, aufgrund von Eisglätte zunächst ins Schleudern und rutschte anschließend in den angrenzenden Grabenbereich. Der Pkw musste im Anschluss durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Nach derzeitigem Stand blieb die Fahrzeugführerin unverletzt. Durch das Unfallgeschehen entstand Sachschaden an einem Verkehrsleitpfosten.

Bereits gegen 15:15 Uhr kam ein 42-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw im Nordfrost-Ring in Schortens, ebenfalls aufgrund von Eisglätte, ins Rutschen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem umliegenden Verkehrszeichen und einer Umzäunung. Sowohl am Pkw, am Verkehrszeichen als auch an der Umzäunung entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer blieb zunächst unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

