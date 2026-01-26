Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Dieseldiebstahl aus Baustellenfahrzeugen in Sengwarden

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 23.01.2026, 15:30 Uhr, bis zum 25.01.2026, 13:20 Uhr, kam es auf einer Baustelle an der Utterser Landstraße im Stadtteil Sengwarden in Wilhelmshaven zu einem Dieseldiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernte eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam die Schlösser der Dieseltanks von drei dort abgestellten Baggern und entwendete anschließend insgesamt rund 600 Liter Diesel aus den Tanks. Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 942-0 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

