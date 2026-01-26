Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Herrenloser Hund in Jever aufgegriffen

Jever (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit wurde am 25.01.2026 gegen 04:50 Uhr in der Anton-Reling-Straße in Jever ein herrenloser Hund festgestellt, der sich frei auf der Fahrbahn bewegte. Der Hund, ein Spitz, wurde zur Polizeidienststelle Jever verbracht. Anhand eines implantierten Mikrochips konnte über ein Haustierregister zunächst eine frühere Halterin ermittelt werden. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass zwischenzeitlich ein Halter- bzw. Eigentümerwechsel erfolgt war. Der aktuelle 52-jährige Eigentümer konnte einen entsprechenden Eigentumsnachweis erbringen und nahm den Hund anschließend wieder in Empfang

