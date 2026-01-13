Feuerwehr Bochum

FW-BO: Gestürztes Pferd in Höntrop: Feuerwehr Bochum leistet Unterstützung

Bochum Höntrop (ots)

Am Montagabend (12. Januar) wurde die Feuerwehr Bochum gegen 18:45 Uhr zu einem besonderen Einsatz alarmiert: Ein Pferd war im Bereich des Forstrings am Waldrand in Höntrop auf vereistem Untergrund gestürzt und konnte sich nicht mehr selbstständig aufrichten. In enger Abstimmung mit der Eigentümerin sowie in Zusammenarbeit mit einer Tierärztin und einem örtlichen Landwirt gelang es den Einsatzkräften, das Tier sicher wieder auf die Beine zu bringen. Zum Einsatz kamen dabei ein Frontlader des Landwirts sowie das spezielle Hebegeschirr für Großtiere der Feuerwehr Bochum. Während der gesamten Rettungsaktion überwachte die Tierärztin den Gesundheitszustand des Pferdes. Nach erfolgreichem Aufrichten konnte das Tier der Eigentümerin und der Tierärztin übergeben werden. Glücklicherweise war das Pferd anschließend in der Lage, aus eigener Kraft zurück zu seinem Reiterhof zu laufen. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden und wurde von insgesamt 12 Einsatzkräften der Feuerwehr Bochum durchgeführt.

