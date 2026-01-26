Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand auf Schulgelände in Wangerland

Wangerland (ots)

Am 26.01.2026 gegen 04:26 Uhr kam es auf dem Schulgelände in der August-Hinrichs-Straße im Wangerland zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Fahrradständer in Brand, wobei sich das Feuer teilweise auf eine angrenzende Hecke ausbreitete. In unmittelbarer Nähe befanden sich zudem Müllcontainer.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile konnte verhindert werden. Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell