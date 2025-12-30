Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen - Einbruch in Betrieb - Zeugen gesucht

Neuhausen (ots)

Noch unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in ein Unternehmen in Neuhausen eingebrochen.

Die Täter verschafften sich zunächst in der Zeit zwischen Samstag, 12:00 Uhr und Montag, 07:45 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten des in der Aschengasse befindlichen Unternehmens und durchwühlten diese. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten ohne Diebesgut.

Der Polizeiposten Tiefenbronn hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 423-8000 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell