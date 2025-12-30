Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Alkoholisiert auf Fahrzeug aufgefahren

Remchingen (ots)

Alkoholische Beeinflussung könnte die Ursache dafür gewesen sein, dass eine Pkw-Fahrerin einen Unfall verursacht hat.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr am Montag gegen 14.00 Uhr eine 45-jährige VW-Fahrerin die Königsbacher Straße in nördliche Richtung. Eine vor ihr befindliche Renault-Fahrerin beabsichtigte nach rechts in die Neuwiesenstraße abzubiegen und verlangsamte hierzu die Geschwindigkeit. Offenbar nahm das die 45-Jährige zu spät wahr und fuhr auf die Renault-Fahrerin auf. Glücklicherweise entstand hierbei lediglich ein Sachschaden.

Die bei der Unfallaufnahme eingesetzten Polizeibeamten des Polizeireviers Neuenbürg nahmen deutlichen Alkoholgeruch bei der VW-Fahrerin wahr. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Die 45-jährige musste im Anschluss ihren Führerschein und eine Blutprobe abgeben.

Christian Schulze, Pressestelle

