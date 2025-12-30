Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Doppelt so schnell unterwegs - Geschwindigkeitskontrolle auf Bundesstraße

Pfalzgrafenweiler (ots)

In der Zeit zwischen 21.12. und 29.12.führten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim eine Geschwindigkeitskontrolle am Durrrweiler Kreuz in Pfalzgrafenweiler durch, Fahrtrichtung Freudenstadt. Im Rahmen dieser Maßnahme wurden insgesamt über 22.000 Fahrzeuge gemessen, um die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzung zu überwachen.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer an die geltende Begrenzung hielten. Allerdings wurden bei einer niedrigen dreistelligen Anzahl von Fahrzeugen Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der höchste gemessene Wert lag bei über 160 km/h, was mehr als doppelt so schnell ist wie die erlaubte Geschwindigkeit. Dieser Fahrer sowie vier weitere Verkehrsteilnehmer, die sich ebenfalls nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielten, müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Die Polizei weist darauf hin, wie wichtig es ist, die Geschwindigkeitsregeln einzuhalten, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Solche Kontrollen werden auch in Zukunft regelmäßig durchgeführt, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und risikofreudiges Verhalten auf den Straßen zu unterbinden.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell