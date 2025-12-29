PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Einbruch in Wohnanwesen - Zeugenhinweise erbeten

Ellmendingen (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 13:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnanwesen in Ellmendingen ein.

Nach derzeitigen Ermittlungen verschafften sich die Täter über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür im Bereich der Feldbergstraße Zutritt zum Gebäude.Im Inneren des Hauses wurden sämtliche Räume durchsucht, und Wertgegenstände im mittleren fünfstelligen Bereich entwendet. Der Sachschaden durch den Einbruch und die Zerstörung von Türen und Fenster ist derzeit noch nicht abschließend beziffert.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Feldbergstraße in Keltern beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186 4444 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

