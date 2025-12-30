PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbrecher erbeuten wertvollen Schmuck - Zeugenhinweise erbeten

Pforzheim (ots)

Am Montagmittag kam es in Pforzheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Rotgebiet.

Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die unbekannten Täter zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zugang zum Anwesen in der Gravelottestraße.

Im Inneren des Hauses wurden mehrere Räume durchsucht, und wertvoller Schmuck im mittleren fünfstelligen Betrag entwendet.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Rotgebiets bzw. der Gravelottestraße bemerkt hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186 4444 zu melden.

Hinweis: Verdächtige Beobachtungen sollten umgehend gemeldet werden, um zur Aufklärung der Tat beizutragen und die Täter zu identifizieren.

Alexander Uhr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

