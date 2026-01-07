Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Schwerer Bandendiebstahl - Bundespolizei nimmt vier Tatverdächtige fest

Angermünde (ots)

In der Nacht zu Dienstag nahmen Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei vier Männer am Bahnhof Pinnow vorläufig fest, nachdem diese gemeinschaftlich vier Baucontainer aufgebrochen hatten und versuchten diverse Werkzeuge zu entwenden.

Gegen 2:15 Uhr informierte ein Bürger die Bundespolizeiinspektion Angermünde über mehrere Personen, die sich unberechtigt auf der Baustelle der DB AG aufhalten sollen. In zivil eingesetzte Kräfte der Bundes- und Landespolizei stellten daraufhin vier Personen in einem Fahrzeug am Bahnhof Pinnow und nahmen diese vorläufig fest. Die Aufbruchspuren an den betroffenen Baucontainern sowie aufgefundenem Diebesgut mit einem Gesamtwert von über 20.000 Euro in dem mitgeführten Transporter erhärteten den Verdacht des Bandendiebstahls.

Eine Überprüfung der vier polnischen Staatsangehörigen im Alter zwischen 26 und 30 Jahren ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Deggendorf, die den 29-Jährigen aufgrund eines vergangenen Diebstahls suchte.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls gegen die teilweise polizeibekannten Männer ein und vollstreckte den Haftbefehl gegen den 29-Jährigen. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen und der Entscheidung der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) konnten drei Beschuldigte die Dienststelle verlassen. Da der 29-Jährige die Geldstrafe nicht zahlen konnte, brachten ihn die Beamtinnen und Beamten in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell