PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallgeschehen aufgrund der Witterung

Wilhelmshaven/Friesland (ots)

Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse und des teilweise sehr glatten Untergrundes kam es im Laufe des Tages zu mehreren witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Insgesamt wurden im Inspektionsbereich 15 Verkehrsunfälle registriert, davon fünf im Stadtgebiet Wilhelmshaven. In allen bislang bekannten Fällen blieb es bei Sachschäden, schwerwiegende Personenschäden sind derzeit nicht bekannt.

Die Polizei geht davon aus, dass die Straßenlage weiterhin angespannt bleibt. In mehreren Bereichen sind die Fahrbahnen spiegelglatt, was insbesondere an Kreuzungen, Brücken und wenig befahrenen Nebenstraßen zu erhöhten Gefahren führt.

Die Polizei warnt daher ausdrücklich vor den aktuellen Straßenverhältnissen und appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, ihre Fahrweise den Gegebenheiten anzupassen. Es sollte mit erhöhter Vorsicht gefahren, der Abstand vergrößert und - sofern möglich - auf nicht zwingend notwendige Fahrten verzichtet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 11:30

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Wilhelmshaven (ots) - Im Zeitraum vom 16.01.26, 23.50 Uhr bis 18.01.26, 03.00 Uhr, kam es im Siedlerweg, Höhe Saarbrücker Straße, zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein schwarzer Hyundai vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 11:29

    POL-WHV: Brand auf Schulgelände in Wangerland

    Wangerland (ots) - Am 26.01.2026 gegen 04:26 Uhr kam es auf dem Schulgelände in der August-Hinrichs-Straße im Wangerland zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Fahrradständer in Brand, wobei sich das Feuer teilweise auf eine angrenzende Hecke ausbreitete. In unmittelbarer Nähe befanden sich zudem Müllcontainer. Der Brand konnte durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Ein Übergreifen auf ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 09:43

    POL-WHV: Herrenloser Hund in Jever aufgegriffen

    Jever (ots) - Im Rahmen der Streifentätigkeit wurde am 25.01.2026 gegen 04:50 Uhr in der Anton-Reling-Straße in Jever ein herrenloser Hund festgestellt, der sich frei auf der Fahrbahn bewegte. Der Hund, ein Spitz, wurde zur Polizeidienststelle Jever verbracht. Anhand eines implantierten Mikrochips konnte über ein Haustierregister zunächst eine frühere Halterin ermittelt werden. Im weiteren Verlauf stellte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren