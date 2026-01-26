Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallgeschehen aufgrund der Witterung

Wilhelmshaven/Friesland (ots)

Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse und des teilweise sehr glatten Untergrundes kam es im Laufe des Tages zu mehreren witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Insgesamt wurden im Inspektionsbereich 15 Verkehrsunfälle registriert, davon fünf im Stadtgebiet Wilhelmshaven. In allen bislang bekannten Fällen blieb es bei Sachschäden, schwerwiegende Personenschäden sind derzeit nicht bekannt.

Die Polizei geht davon aus, dass die Straßenlage weiterhin angespannt bleibt. In mehreren Bereichen sind die Fahrbahnen spiegelglatt, was insbesondere an Kreuzungen, Brücken und wenig befahrenen Nebenstraßen zu erhöhten Gefahren führt.

Die Polizei warnt daher ausdrücklich vor den aktuellen Straßenverhältnissen und appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, ihre Fahrweise den Gegebenheiten anzupassen. Es sollte mit erhöhter Vorsicht gefahren, der Abstand vergrößert und - sofern möglich - auf nicht zwingend notwendige Fahrten verzichtet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell