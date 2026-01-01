Feuerwehr Erkrath

FW-Erkrath: Einsatzreicher Jahreswechsel für die Feuerwehr Erkrath

Bild-Infos

Download

Erkrath (ots)

Die Silvesternacht von 2025 auf 2026 war für die Feuerwehr Erkrath einsatzreich. Insgesamt rückte die Feuerwehr zu 16 Einsätzen aus. Davon standen 14 Einsätze in direktem Zusammenhang mit den Silvesterfeierlichkeiten. Ein regionaler Schwerpunkt der Alarmierungen lag dabei im Bereich Sandheide und Hochdahler Markt, wo die Einsatzkräfte insgesamt elfmal gefordert waren. Meist handelte es sich hierbei um kleinere Brände, wie z.B. brennende Müllbehälter.

Der Rettungsdienst hatte insgesamt 22 medizinische Notfälle im Stadtgebiet zu verzeichnen. Erfreulicherweise war hier nur ein einziger silvesterbedingter Einsatz zu verzeichnen, welcher auf übermäßigen Alkoholkonsum zurückzuführen war. Schwere Verletzungen durch Pyrotechnik blieben nach aktuellem Stand aus.

Hervorzuheben ist ein Brandereignis auf der Sandheider Straße, bei dem ein großer Müllsammelraum in Brand geraten war und die Flammen auf das angrenzende Mehrfamilienhaus überzugreifen drohten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste das Wohnhaus komplett geräumt werden. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Insgesamt wird die Lage deutlich ruhiger als im Vergleich zum ver gangenen Jahr bewertet. Die positive Entwicklung und die spürbare Entspannung der Lage sind auf die konsequenten Präventions- und Sicherheitsmaßnahmen von Polizei und Stadtverwaltung zurückzuführen.

Besonders hervorzuheben ist, dass es im gesamten Stadtgebiet keine Angriffe auf Einsatzkräfte gab. Die Helfer konnten durch die Unterstützung der Polizei ihre Arbeit ohne Behinderungen oder Gefährdungen durchführen.

Die Feuerwehr Erkrath hatte sich bereits im Vorfeld besonders schlagkräftig aufgestellt. Neben den sich im Dienst befindlichen hauptamtlichen Kräften feierten Einsatzkräfte aller drei ehrenamtlichen Löschzüge gemeinsam mit ihren Familienangehörigen auf der Feuer- und Rettungswache an der Bergischen Allee sowie im Feuerwehrgerätehaus an der Kreuzstraße in Alt-Erkrath. So konnte bei Einsätzen schnellstmöglich mit zahlreichen Kräften ausgerückt werden.

Im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung wird auch die Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Mettmann verwiesen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6188350

Original-Content von: Feuerwehr Erkrath, übermittelt durch news aktuell