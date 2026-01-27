PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Körperverletzung nach Verkehrsvorgang in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 26.01.2026 gegen 13:00 Uhr kam es im Bereich der Mitscherlichstraße, Ecke Marktstraße, in Wilhelmshaven zu einer körperlichen Auseinandersetzung infolge eines Verkehrsvorgangs. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst zu einem leichten Kontakt zwischen einem Pkw und dem Reifen eines Fahrrades. In der Folge stiegen zwei Personen aus ihrem Fahrzeug aus und schlugen dem 57-jährigen Fahrradfahrer mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt hierbei leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

