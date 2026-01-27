Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung nach Verkehrsvorgang in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 26.01.2026 gegen 13:00 Uhr kam es im Bereich der Mitscherlichstraße, Ecke Marktstraße, in Wilhelmshaven zu einer körperlichen Auseinandersetzung infolge eines Verkehrsvorgangs. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst zu einem leichten Kontakt zwischen einem Pkw und dem Reifen eines Fahrrades. In der Folge stiegen zwei Personen aus ihrem Fahrzeug aus und schlugen dem 57-jährigen Fahrradfahrer mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt hierbei leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

