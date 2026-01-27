PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in Gaststätte in Zetel

Zetel (ots)

Am 26.01.2026 gegen 17:10 Uhr kam es in einer Gaststätte an der Bohlenberger Straße in Zetel zu einem versuchten Einbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen hoben zwei bislang unbekannte Beschuldigte zunächst eine Klappe zu einem Kellerraum an. Anschließend trat der männliche Beschuldigte ein angrenzendes Fenster zu einem Vorratsraum ein.

Ein Betreten des Gebäudes fand nicht statt, es wurde nichts entwendet. Im Anschluss flüchteten beide Beschuldigten gemeinsam mit einem E-Scooter in Richtung Bohlenberger Straße ortsauswärts.

Die Personen wurden wie folgt beschrieben: Männliche Person:

   -	schlank -	sehr groß -	dunkel gekleidet -	Wollmütze

Weibliche Person:

   -	klein -	schlank -	beige Stoffhose -	dunkle Jacke

Beide Personen unter 20 Jahre alt gewesen sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Einbruchdiebstahls aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

