Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gefährliches Fahrmanöver auf Supermarktparkplatz

Grünstadt (ots)

Am Freitagabend, dem 02.01.2026, kam es auf einem Supermarktparkplatz in der Asselheimer Straße zu einem gefährlichen Fahrmanöver. Ein 67-jähriger Autofahrer meldete zunächst ein driftendes Auto. Bei Eintreffen der Polizei konnten der Mitteiler sowie ein 22-jähriger Mann angetroffen werden. Beide gaben an, dass das driftende Fahrzeug nicht mehr vor Ort sei. Der 22-Jährige teilte zudem mit, dass der 67-Jährige zuvor Bilder von ihm und seinem Fahrzeug gemacht habe. Als er ebenfalls Bilder von dem Fahrzeug des 67-Jährigen fertigen wollte, fuhr dieser gezielt in seine Richtung los, sodass er zur Seite ausweichen musste, um einen Unfall zu vermeiden.

Gegen den 67-jährigen Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell