PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gefährliches Fahrmanöver auf Supermarktparkplatz

Grünstadt (ots)

Am Freitagabend, dem 02.01.2026, kam es auf einem Supermarktparkplatz in der Asselheimer Straße zu einem gefährlichen Fahrmanöver. Ein 67-jähriger Autofahrer meldete zunächst ein driftendes Auto. Bei Eintreffen der Polizei konnten der Mitteiler sowie ein 22-jähriger Mann angetroffen werden. Beide gaben an, dass das driftende Fahrzeug nicht mehr vor Ort sei. Der 22-Jährige teilte zudem mit, dass der 67-Jährige zuvor Bilder von ihm und seinem Fahrzeug gemacht habe. Als er ebenfalls Bilder von dem Fahrzeug des 67-Jährigen fertigen wollte, fuhr dieser gezielt in seine Richtung los, sodass er zur Seite ausweichen musste, um einen Unfall zu vermeiden.

Gegen den 67-jährigen Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Stawowy, PK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren