Polizei Hamburg

POL-HH: 260119-5. Vermisstenfahndung nach 54-Jährigem aus Hamburg-Osdorf

  • Bild-Infos
  • Download

Hamburg (ots)

Zeit: seit 15.01.2026 um 14:00 Uhr; Ort: Hamburg-Osdorf, Kroonhorst

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Fotos sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach dem 54-jährigen Vladimir Bikkel aus dem Stadtteil Osdorf und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verließ der Vermisste letzten Donnerstag seine Wohnung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zum Auffinden des 54-Jährigen führten und für ihn eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, erließ eine Richterin einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten, der wie folgt beschrieben wird: 

   - 180 cm groß
   - kräftige Statur
   - blonde Haare mit Geheimratsecken
   - blaue Augen
   - bekleidet mit einer schwarzen Steppjacke, blauer Jeans, 
     schwarzen Turnschuhen mit weißen Applikationen sowie ein 
     schwarzes Basecap

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Altona (LKA 122) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Pap.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Polizeipressestelle / PÖA 1
Thilo Marxsen
Telefon: 040 4286-56211
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

