POL-HH: 260119-4. Zwei Festnahmen nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Lurup

Tatzeit: 17.01.2026, 01:50 Uhr

Tatort: Hamburg-Lurup, Jevenstedter Straße/Böverstland

Am Wochenende haben Einsatzkräfte der Polizei zwei Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, in der Nacht zu Samstag einen 19-Jährigen angegriffen und schwer verletzt zu haben. Die Mordkommission (LKA 41) hat die Ermittlungen übernommen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen befand sich der 19-Jährige in Begleitung einer 18-Jährigen auf dem Gehweg als sich ihnen zwei Unbekannte näherten. Diese griffen den Heranwachsenden unvermittelt mit einem Messer an und verletzten ihn potenziell lebensgefährlich. Die Begleiterin blieb unverletzt und verständigte den polizeilichen Notruf. Die Angreifer flüchteten zunächst in unbekannte Richtung.

Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den schwer verletzten 19-Jährigen und transportierte ihn in ein Krankenhaus. Eine Lebensgefahr bestand nicht.

Umgehend alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen trafen im Rahmen der Fahndung in unmittelbarer Nähe auf einen 26-jährigen rumänischen Tatverdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest.

Aufgrund mehrerer Hinweise konnte der zweite Angreifer, ein 19-jähriger Rumäne, wenig später identifiziert und ebenfalls vorläufig festgenommen werden.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führte die ersten Ermittlungen am Einsatzort, die anschließend durch die Mordkommission (LKA 41) in enger Abstimmung mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft übernommen wurden.

Die rumänischen Tatverdächtigen wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Dort erließ ein Haftrichter Haftbefehle wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an.

