POL-HH: 260119-2. Versuchtes Tötungsdelikt in Hamburg-Lokstedt - eine Festnahme

Hamburg (ots)

Tatzeit: 17.01.2026, 16:14Uhr

Tatort: Hamburg-Lokstedt, Bötelkamp

Ein 18-Jähriger steht im Verdacht, am Samstagnachmittag einen 61 Jahre alten Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben. Der dringend Tatverdächtige wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge griff der Heranwachsende seinen Betreuer unvermittelt und aus bislang unbekannter Ursache in einer Wohneinrichtung im Stadtteil Lokstedt an und verletzte ihn mit einem Messer lebensgefährlich.

Ein weiterer Mitarbeiter wurde auf die Situation aufmerksam und verständigte den polizeilichen Notruf.

Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung versorgte den 61-Jährigen vor Ort und transportierte ihn anschließend in ein Krankenhaus, in dem er operiert wurde. Lebensgefahr soll inzwischen nicht mehr bestehen.

Umgehend alarmierte Polizeikräfte nahmen den 18-jährigen türkischen Staatsangehörigen vor Ort widerstandslos fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er der Untersuchungshaftanstalt zugeführt, wo ein Haftrichter einen Haftbefehl erließ.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führte die ersten Ermittlungen, die inzwischen durch die Mordkommission (LKA 41) in enger Abstimmung mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft übernommen wurden. Diese dauern an.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell