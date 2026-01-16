Polizei Hamburg

POL-HH: 260116-5. Erste Erkenntnisse nach Unfall zwischen einem Linienbus und einer Hafenbahn in Hamburg-Wilhelmsburg

Unfallzeit: 16.01.2026, 15:40 Uhr

Unfallort: Hamburg-Wilhelmsburg, Nippoldstraße (nahe Neuhöfer Damm)

Am Freitagnachmittag kam es im Hamburger Hafengebiet zu einem Zusammenstoß zwischen einer Hafenbahn und einem Linienbus, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.

Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen ereignete sich aus bislang ungeklärter Ursache an einem unbeschrankten Bahnübergang ein Unfall zwischen einer Hafenbahn und einem Linienbus.

Durch den Zusammenstoß wurden mehrere Insassen des Linienbusses zum Teil schwer verletzt, eine Person erlag noch vor Ort ihren Verletzungen.

Eine genaue Anzahl und weitere Einzelheiten zu den Verletzten und der verstorbenen Person liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesichert vor.

Die Feuerwehr Hamburg ist ebenfalls mit zahlreichen Rettungskräften vor Ort. Einige der verletzten Personen wurden bereits in Krankenhäuser transportiert.

Die Polizeikräfte führen derzeit umfangreiche Maßnahmen, zu denen neben der Unfallaufnahme auch die Verkehrsregelung zählt, durch.

Darüber hinaus sind Polizistinnen und Polizisten der Fachdienststelle für Todesermittlungen des Landeskriminalamts (LKA 414), Sachverständige und ein 3D-Scanner (LKA 38) hinzugezogen worden.

Für Angehörige der Businsassen ist aktuell eine Sammelstelle an der Bushaltestelle "Nippoldstraße" eingerichtet worden.

Die Einsatzmaßnahmen dauern an.

