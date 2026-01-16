Polizei Hamburg

POL-HH: 260116-4. Erste Erkenntnisse und Zeugenaufruf nach Raub auf Schmuckgeschäft in Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 16.01.2026, 13:46 Uhr

Tatort: Hamburg-Wilhelmsburg, Veringstraße

Heute Mittag haben drei Unbekannte ein Schmuckgeschäft im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg überfallen und dabei einen 34-Jährigen verletzt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen fuhren die maskierten Unbekannten mit einem Pkw vor das Geschäft, betraten dieses anschließend und bedrohten den Angestellten unvermittelt mit einer Schusswaffe. Nachdem sie den 34-Jährigen unter der Anwendung körperlicher Gewalt gefesselt hatten, flüchteten sie mit ihrer Beute - vermutlich Schmuckgegenstände- mit einem dunkelblauen Pkw in unbekannte Richtung.

Ein Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte führten daraufhin umgehend Fahndungsmaßnahmen mit über 20 Funkstreifenwagen und dem Polizeihubschrauber Libelle nach den mutmaßlichen Räubern durch.

Die Einsatzmaßnahmen dauern zurzeit weiter an.

Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- circa 180 bis 190 cm groß - bekleidet mit einem grauen Pullover, einer dunkelblauen Jeans und schwarzer Kopfbedeckung - trug braune Schuhe und einen dunklen Gürtel

Täter 2:

- bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke, einer hellbraunen Cargohose, braunen Schuhen - trug eine graue Cap und führte eine Sporttasche mit sich

Täter 3:

- bekleidet mit dunkler Oberbekleidung, einer hellblauen Cargohose und braunen Schuhen

Das Raubdezernat der Region Harburg (LKA 184) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell