Polizei Hamburg

POL-HH: 260116-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 38-Jährigem aus Hamburg-Groß Borstel

Hamburg (ots)

Zeit: seit 15.01.2026, 12:00 Uhr

Ort: Hamburg-Groß Borstel, Borsteler Chaussee

Seit gestern Nachmittag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach einem 38-Jährigen aus dem Stadtteil Groß-Borstel. Nähere Informationen sind unserer Ursprungsmeldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6197335 zu entnehmen.

Der Vermisste wurde im Rahmen der Suchmaßnahmen durch Einsatzkräfte der Polizei Schleswig-Holstein in Bad Segeberg wohlauf angetroffen und vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell