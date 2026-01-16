POL-HH: 260116-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 38-Jährigem aus Hamburg-Groß Borstel
Hamburg (ots)
Zeit: seit 15.01.2026, 12:00 Uhr
Ort: Hamburg-Groß Borstel, Borsteler Chaussee
Seit gestern Nachmittag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach einem 38-Jährigen aus dem Stadtteil Groß-Borstel. Nähere Informationen sind unserer Ursprungsmeldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6197335 zu entnehmen.
Der Vermisste wurde im Rahmen der Suchmaßnahmen durch Einsatzkräfte der Polizei Schleswig-Holstein in Bad Segeberg wohlauf angetroffen und vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.
Schl.
