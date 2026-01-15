Polizei Hamburg

POL-HH: 260115-3. Vermisstenfahndung nach 35-Jährigem aus Hamburg-Winterhude

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Zeit: seit 14.12.2025

Ort: Hamburg-Winterhude, Feldahornweg

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Fotos sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach dem 35-jährigen Thomas Gregor aus dem Stadtteil Winterhude und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wandte sich eine Betreuerin des Vermissten vergangene Woche an die Polizei, nachdem seine Mutter letztmalig Mitte Dezember telefonischen Kontakt zu ihrem Sohn hatte und er auch Anfang Januar nicht in seiner Winterhuder Wohnung angetroffen werden konnte. Da die nach Bekanntwerden umgehend eingeleiteten Such- und Überprüfungsmaßnahmen der Polizei bislang nicht zum Auffinden des 35-Jährigen geführt haben, er auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist und für ihn eine Eigengefährdung angenommen wird, erließ eine Richterin einen Beschluss zur öffentlichen Suche nach dem Vermissten.

Dieser wird wie folgt beschrieben:

- 170 cm groß - scheinbares Alter: 30 - kräftige Statur - auffälliges Gangbild (zieht ein Bein nach)

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Nord (LKA 144) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell