POL-HH: 260115-4. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Hamburg-Othmarschen
Hamburg (ots)
Zeit: seit 27.12.2025, nachmittags
Ort: Hamburg-Othmarschen, Albertiweg
Seit Ende Dezember fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach der 13-jährigen Aaliyah Jolie F. aus dem Stadtteil Othmarschen.
Nähere Informationen sind unseren Ursprungsmeldungen, zu finden unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6187387 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6193312, zu entnehmen.
Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen die Vermisste heute Mittag wohlbehalten in einem Zug in Schleswig-Holstein an und nahmen sie daraufhin in Gewahrsam. Sie wird nun einer Hamburger Betreuungseinrichtung übergeben.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.
