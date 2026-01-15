Polizei Hamburg

POL-HH: 260115-4. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Hamburg-Othmarschen

Hamburg (ots)

Zeit: seit 27.12.2025, nachmittags

Ort: Hamburg-Othmarschen, Albertiweg

Seit Ende Dezember fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach der 13-jährigen Aaliyah Jolie F. aus dem Stadtteil Othmarschen.

Nähere Informationen sind unseren Ursprungsmeldungen, zu finden unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6187387 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6193312, zu entnehmen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen die Vermisste heute Mittag wohlbehalten in einem Zug in Schleswig-Holstein an und nahmen sie daraufhin in Gewahrsam. Sie wird nun einer Hamburger Betreuungseinrichtung übergeben.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell