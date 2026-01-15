PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 260115-4. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Hamburg-Othmarschen

Hamburg (ots)

Zeit: seit 27.12.2025, nachmittags

Ort: Hamburg-Othmarschen, Albertiweg

Seit Ende Dezember fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach der 13-jährigen Aaliyah Jolie F. aus dem Stadtteil Othmarschen.

Nähere Informationen sind unseren Ursprungsmeldungen, zu finden unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6187387 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6193312, zu entnehmen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen die Vermisste heute Mittag wohlbehalten in einem Zug in Schleswig-Holstein an und nahmen sie daraufhin in Gewahrsam. Sie wird nun einer Hamburger Betreuungseinrichtung übergeben.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Wen.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

