Polizei Hamburg

POL-HH: 5. Vermisstenfahndung nach 38-jährigem Mann aus Hamburg-Groß Borstel

Hamburg (ots)

Zeit: 15.01.2026, 12:00 Uhr

Ort: Hamburg-Groß Borstel, Borsteler Chaussee

Seit heute Mittag wird der 38-jährige Tobias Lepthien, der zuletzt in einer Hilfseinrichtung im Hamburger Stadtteil Groß-Borstel untergebracht war, vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach ihm.

Nach den bisherigen Erkenntnissen ist der Vermisste wohnungslos und suchte zeitweise eine Einrichtung im Stadtteil Groß Borstel auf. Mitarbeitende der Einrichtung erstatteten heute Mittag eine Vermisstenanzeige, nachdem sie eine Nachricht von dem 38-Jährigen erhalten hatten. Da sein Aufenthaltsort unbekannt ist, eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann und die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zum Auffinden des Mannes führten, hat ein Richter des Amtsgerichts einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- 192 cm groß

- schlanke Statur

- kurze dunkle Haare

- Vollbart

- zuletzt bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke und einem Basecap

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Eimsbüttel (LKA 134) führt die weiteren Maßnahmen.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Wer den 38-Jährigen auf der Straße sieht, kann auch den Polizeinotruf 110 anrufen.

