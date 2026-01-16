POL-HH: 260116-2. "In Hamburg ist man plietsch - Dein Lifehack gegen krumme Dinger"

Polizei Hamburg

Mit einer innovativen Präventionskampagne geht die Polizei Hamburg gemeinsam mit Radio Hamburg und zahlreichen lokalen Partnern neue Wege in der Kriminalprävention: Unter dem Motto "In Hamburg ist man plietsch - Dein Lifehack gegen krumme Dinger" sind alle Hamburgerinnen und Hamburger eingeladen, ihre persönlichen Kniffe und Routinen zum Schutz vor Kriminalität einzureichen. Ziel ist es, die Hamburger Bevölkerung für das Thema Kriminalitätsvorbeugung zu sensibilisieren und den Austausch über wirksame Präventionsmaßnahmen zu fördern.

Mitmachen und voneinander lernen

Im Zeitraum vom 19. bis 23. Januar 2026 rufen die Polizei Hamburg über ihre eigenen Social-Media-Kanäle und Webseiten, Radio Hamburg, sowie zahlreiche Kooperationspartner wie Budni, Haspa, Bücherhallen, Ortsämter, ECE-Einkaufszentren und die Verbraucherzentrale alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, ihre individuellen Maßnahmen zur Vorbeugung von Straftaten einzureichen. Ob technische Hilfsmittel, clevere Verhaltensweisen oder kleine Routinen - jeder Beitrag zählt und kann anderen helfen, sich besser zu schützen. Über die mitgeteilten Lifehacks erhält die Polizei nicht nur wertvolle Informationen, wo die Bürgerinnen und Bürger ein persönliches Kriminalitätsrisiko sehen, sondern auch darüber, welche Strategien die Menschen zur Vermeidung einer Opferwerdung für sich etabliert haben.

Die Einsendungen können bis zum 23. Januar per E-Mail unter plietsch@hamburg.de oder bei Radio Hamburg eingereicht werden.

Lifehacks im Rampenlicht

Die im zweiwöchigen Aktionszeitraum übermittelten Einsendungen werden nach Einsendeschluss ausgewertet und die vier besten Beiträge ausgewählt. Diese werden ab Ende Januar in kurzen Interviews und einer Sondersendung auf Radio Hamburg sowie auf den Social-Media-Kanälen und der Webseite der Polizei Hamburg vorgestellt und prämiert. Die Lifehacks werden dabei nicht nur präsentiert, sondern auch mit dem polizeilichen Blick eingeordnet und mit weiteren wertvollen Präventionstipps ergänzt.

Digitales Präventionsangebot wird ausgebaut

Mit der Kampagne wird auch ein neuer und moderner Weg der direkten Kommunikation der Bevölkerung mit ihrer Polizei eingeläutet. Dazu wird das digitale Präventionsangebot der Polizei Hamburg weiter ausgebaut: Zukünftig werden regelmäßig Online-Schulungen und Webinare zu Themen wie Einbruchschutz, Online-Risiken für Kinder und Jugendliche, Telefonbetrug oder Verhalten in herausfordernden Situationen angeboten. Auch Online-Sprechstunden zu speziellen Themen sind geplant.

Bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle am Polizeikommissariat 14 (Caffamacherreihe 4, 20355 Hamburg) wurde dafür auch mit großzügiger Unterstützung des Polizeivereins Hamburg e.V. der Vortragsraum mit neuester Technik ausgestattet, der die vielfältige Kriminalprävention der Hamburger Polizei abrundet.

Gemeinsam für mehr Sicherheit

Mit der norddeutschen Pfiffigkeit schlagen Sie schon mit kleinen Maßnahmen Straftätern und Straftäterinnen ein Schnippchen. Dazu ist die Polizei Hamburg durch die noch direkteren Austauschmöglichkeiten weiterhin verlässlicher Sicherheitspartner für alle Menschen in der Stadt. Gemeinsam einfach plietsch!

Weitere Informationen zur Kampagne, den Einsendemöglichkeiten und den geplanten Veranstaltungen finden Sie auf der Webseite der Polizei Hamburg unter https://www.polizei.hamburg/plietsch, auf unseren Social-Media-Kanälen und bei Radio Hamburg.

