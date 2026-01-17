Polizei Hamburg

POL-HH: 260117-1. Weitere Erkenntnisse zum Zugunfall in Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 16.01.2026, 15:40 Uhr

Unfallort: Hamburg-Wilhelmsburg, Nippoldstraße

Am Freitagnachmittag kam es im Hamburger Hafengebiet zu einem Zusammenstoß zwischen einer Hafenbahn und einem Linienbus, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der Linienbus die Nippoldstraße in Richtung Neuhöfer Damm. Zur gleichen Zeit passierte eine Rangierlok der Hafenbahn, aus Richtung Roßdamm kommend, den unbeschrankten Bahnübergang der Nippoldstraße. Aus weiterhin ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Bus und der Hafenbahn.

Infolge der Kollision erlag eine 19-jährige Businsassin noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Der 61-jährige Busfahrer sowie ein 36-jähriger Fahrgast wurden durch den Unfall schwer und vier weitere Businsassen leicht verletzt. Alle Verletzten wurden zunächst durch Rettungskräfte versorgt und anschließend in Krankenhäuser transportiert.

Die drei Personen in der Rangierlok wurden aufgrund eines erlittenen Schocks ebenfalls vor Ort durch Rettungswagenbesatzungen behandelt.

Die Nippoldstraße war für die Einsatzmaßnahmen der Rettungskräfte sowie für die umfangreiche Unfallaufnahme bis etwa 03:00 Uhr gesperrt.

Die Ermittlungen werden nun von der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) übernommen und dauern an.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell