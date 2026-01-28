Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Versuchter Einbruch in Ferienwohnung
Wilhelmshaven (ots)
Im Zeitraum vom 20.01.2026, 12:00 Uhr, bis zum 27.01.2026, 18:00 Uhr kam es im Bereich des Innenhafens in der Weserstraße in Wilhelmshaven zu einem versuchten Einbruch in eine Ferienwohnung in einem Mehrfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte eine unbekannte Täterschaft, die Balkontür der im Hochparterre gelegenen Wohnung gewaltsam zu öffnen. Dabei wurde die Kunststoffzarge durch mehrere Hebelansätze beschädigt, wodurch die Verglasung zerstört wurde. Ein Eindringen in die Wohnung erfolgte nicht.
Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.
