Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Fundvogel in Varel gesichert
Varel (ots)
Am 27.01.2026, gegen 18:30 Uhr, meldete eine Anwohnerin der Hindenburgstraße in Varel einen auffälligen Vogel auf ihrem Balkon. Nach ihren Angaben hielt sich dort seit rund zwei Stunden ein grüner Vogel mit gelbem Kopf auf. Der Vogel konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte gesichert und an eine Auskunftsperson übergeben werden. Da das Tier einen Ring trug, wird nun Kontakt mit dem mutmaßlichen Züchter aufgenommen, um den rechtmäßigen Halter zu ermitteln.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell