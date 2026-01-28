Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fundvogel in Varel gesichert

Varel (ots)

Am 27.01.2026, gegen 18:30 Uhr, meldete eine Anwohnerin der Hindenburgstraße in Varel einen auffälligen Vogel auf ihrem Balkon. Nach ihren Angaben hielt sich dort seit rund zwei Stunden ein grüner Vogel mit gelbem Kopf auf. Der Vogel konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte gesichert und an eine Auskunftsperson übergeben werden. Da das Tier einen Ring trug, wird nun Kontakt mit dem mutmaßlichen Züchter aufgenommen, um den rechtmäßigen Halter zu ermitteln.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell