Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Aufbruch von Schließfächern in Bankfiliale in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 28.01.2026 erhielt die Polizei gegen 10:00 Uhr Kenntnis darüber, dass unmittelbar zuvor in einer Bankfiliale in der Preußenstraße in Wilhelmshaven mehrere Schließfächer aufgebrochen wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen zwei bislang unbekannte Täter eine geringe Anzahl von Schließfächern auf. In Verbindung mit der Tatentdeckung flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Ob und in welchem Umfang Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Geschädigten werden durch das Bankinstitut informiert.

Unter Umständen gab es einen dritten Täter am Tatort, ob es tatsächlich eine Tatbeteiligung dieser Person gibt, ist aber noch nicht abschließend geklärt.

Personenbeschreibung (allgemein):

- drei männliche Personen - schmale Statur - ungepflegtes Erscheinungsbild - etwa 1,80 Meter groß Einzelbeschreibungen: - Täter 1: blaue Jacke, ausgebeulte Jeans, feines blondes zotteliges Haar, dunkelblaue Stoff-Umhängetasche unter dem linken Arm - Täter 2: weißes Cappy, dunkle Jacke mit Camouflage-Auflagenmuster, dunkle Schuhe, bunte Plastiktüte - Täter 3: blaue Jeans, blaue Sneaker, schwarzer Kapuzenmantel, weiße Mütze

Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beschriebenen Personen oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 942-0 bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

