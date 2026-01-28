LPI-SHL: Sieben Reifen zerstochen
Suhl (ots)
Bislang unbekannte Täter zerstachen in der Zeit von Montagabend bis Dienstagnachmittag insgesamt sieben Reifen von zwei in der Richard-Strauss-Straße in Suhl geparkten Autos. An einem Pkw VW sind alle vier Reifen beschädigt, an einem danebenstehenden Skoda drei. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 700 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0023291/2026 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell