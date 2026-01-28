LPI-SHL: Mit dem Auto überschlagen
Neubrunn (ots)
Mittwochmorgen (28.01.2026) fuhr eine 21-jährige Autofahrerin auf der Landstraße 1131 von Neubrunn kommend in Richtung Salzbrücke. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der Rettungswagen brachte sie schwer verletzt ins Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.
