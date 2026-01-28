LPI-SHL: Mit dem Auto überschlagen

Fambach (ots) - Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer fuhr Dienstagmittag von einem Firmengelände in der Straße "Unter der Todenwarth" in Fambach auf die Straße auf. Dabei bog er verbotswidrig nach rechts ab und stieß gegen ein Verkehrsschild, ein Schild der Firma sowie gegen einen Zaun. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.000 Euro. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, setzte der Lkw-Fahrer die Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht ...

mehr