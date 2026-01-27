LPI-SHL: Frontalzusammenstoß

Meiningen (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß in der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr, bis Samstagvormittag vermutlich beim Wenden gegen einen auf dem Firmengelände eines Autohauses in der Berkeser Straße in Dreißigacker abgestellten Pkw. Durch den Zusammenprall entstand an dem Auto erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne einen Verantwortlichen ...

