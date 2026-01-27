LPI-SHL: Frontalzusammenstoß
Vacha (ots)
Ein 36-jähriger Autofahrer fuhr Montagvormittag auf der Werrastraße in Vacha in Richtung Philippsthal. Laut Zeugenaussagen überholte der Mann bei winterlichen Straßenverhältnissen mehrere Fahrzeuge und stieß frontal mit einer entgegenkommenden 47-jährigen Autofahrerin zusammen. Die Frau kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Um die Autos kümmerte sich der Abschleppdienst. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt.
