Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Frontalzusammenstoß

Vacha (ots)

Ein 36-jähriger Autofahrer fuhr Montagvormittag auf der Werrastraße in Vacha in Richtung Philippsthal. Laut Zeugenaussagen überholte der Mann bei winterlichen Straßenverhältnissen mehrere Fahrzeuge und stieß frontal mit einer entgegenkommenden 47-jährigen Autofahrerin zusammen. Die Frau kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Um die Autos kümmerte sich der Abschleppdienst. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

