LPI-SHL: Vorfahrtsberechtigte übersehen
Eisfeld (ots)
Montagmittag wollte ein 58-jähriger Autofahrer von der Autobahn nach links auf die Straße in Richtung Eisfeld abbiegen. Dabei übersah er eine von links kommende und vorfahrtsberechtigte 46-jährige Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro entstand. Verletzt wurde zum Glück niemand.
