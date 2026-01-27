Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vor Auto gefahren und abgehauen

Suhl (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagnachmittag stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen in der Otto-Bruchholz-Straße in Suhl geparkten Pkw. Es entstand im Frontbereich ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0022196/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

