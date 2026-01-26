LPI-SHL: In Wohnhaus eingebrochen
Bad Salzungen (ots)
In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagnachmittag drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Kaltenborner Straße in Bad Salzungen ein. Im Inneren durchwühlten der/die Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten, Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und bittet Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0020068/2026 zu melden.
