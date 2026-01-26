LPI-SHL: Einbruch in Bäckereifiliale
Schmalkalden (ots)
Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht zu Montag (26.01.2026) in eine Bäckereifiliale in der Renthofstraße in Schmalkalden ein. Er entwendete die Tageseinnahmen und verließ danach den Tatort. Festgestellt wurde die Tat gegen 03:30 Uhr. Die Spuren vor Ort deuten daraufhin, dass möglicherweise ein Böller gezündet wurde. Zeugen, die Hinweise zur genauen Tatzeit und/oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0021293/2026 bei der Polizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell