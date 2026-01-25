Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Den E-Roller falsch betankt

Kaltennordheim (ots)

Am 23.01.2026, gegen 21:15 uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen in Kaltennordheim einen 35-jährigen E-Roller-Fahrer in der Fuldaer Straße.

Bei der Kontrolle fiel den Beamten eine deutliche Alkoholisierung des Verkehrsteilnehmers auf. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,30 Promille.

Eine Blutprobenentnahme und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr waren die Folge für den gut betankten E-Roller-Fahrer.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell