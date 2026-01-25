LPI-SHL: Den E-Roller falsch betankt
Kaltennordheim (ots)
Am 23.01.2026, gegen 21:15 uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen in Kaltennordheim einen 35-jährigen E-Roller-Fahrer in der Fuldaer Straße.
Bei der Kontrolle fiel den Beamten eine deutliche Alkoholisierung des Verkehrsteilnehmers auf. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,30 Promille.
Eine Blutprobenentnahme und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr waren die Folge für den gut betankten E-Roller-Fahrer.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell