Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Sportausrüstung

Suhl (ots)

Im Zeitraum vom 23.01.2026; 20:30 Uhr bis 21:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter Sportausrüstung aus einem unverschlossenen Lagerraum des Sporthotels Am Harzwald in Oberhof. Bei der Sportausrüstung handelt es sich um spezielle Utensilien für den Rennrodelsport im Wert von etwa 9.000 Euro. Wie der oder die Täter in das verschlossene Hotel gelangten, konnte bisher nicht geklärt werden.

Sachdienliche Hinweise zu diesem Diebstahl, nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Angabe des Aktenzeichens 0020384/2026 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell