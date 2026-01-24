Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Anrufe durch Trickbetrüger

Hildburghausen (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Landkreis Hildburghausen verhäuft zu Anrufen durch sogenannte Trickbetrüger. Die Anrufe gingen zumeist bei älteren Mitbürgern ein. Unter der Vorgabe, als "Kriminalpolizei Hildburghausen" Einbrecher gefasst zu haben, die eine entsprechende Adressliste künftiger Opfer mit sich führten, versuchten die Anrufer, ihrem Gegenüber Informationen über Bargeld- und Vermögensbestände zu entlocken. Glücklicherweise reagierten die Angerufenen sehr aufmerksam und erkannten die Masche der Betrüger, woraufhin die Gespräche abrupt durch die Anrufer beendet wurden. Die Polizei bittet um erhöhte Wachsamkeit bei entsprechenden Anrufen. Die Polizei wird nie nach Bargeld und Vermögenswerten fragen. Kontaktieren Sie ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle und hinterfragen Sie die geschilderten Sachverhalte.

