Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Anrufe durch Trickbetrüger

Hildburghausen (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Landkreis Hildburghausen verhäuft zu Anrufen durch sogenannte Trickbetrüger. Die Anrufe gingen zumeist bei älteren Mitbürgern ein. Unter der Vorgabe, als "Kriminalpolizei Hildburghausen" Einbrecher gefasst zu haben, die eine entsprechende Adressliste künftiger Opfer mit sich führten, versuchten die Anrufer, ihrem Gegenüber Informationen über Bargeld- und Vermögensbestände zu entlocken. Glücklicherweise reagierten die Angerufenen sehr aufmerksam und erkannten die Masche der Betrüger, woraufhin die Gespräche abrupt durch die Anrufer beendet wurden. Die Polizei bittet um erhöhte Wachsamkeit bei entsprechenden Anrufen. Die Polizei wird nie nach Bargeld und Vermögenswerten fragen. Kontaktieren Sie ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle und hinterfragen Sie die geschilderten Sachverhalte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

  • 23.01.2026 – 11:00

    LPI-SHL: Bargeld aus Bäckereifiliale entwendet

    Suhl (ots) - Donnerstagabend verschaffte sich eine 24-Jährige Zutritt zu dem bereits geschlossenen und unbesetzten Bereich einer Bäckereifiliale in einem Einkaufsmarkt in der Würzburger Straße in Suhl. Sie nahm die Einnahmen an sich und verließ den Markt. Eine Zeugin bemerkte den Vorfall und informierte die Polizei, welche die Frau im Nahbereich mit dem Bargeld feststellen konnte. Während der polizeilichen ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 10:39

    LPI-SHL: Tankbetrüger - Zeugen gesucht

    Geisa (ots) - Donnerstagmittag gegen 11:00 Uhr tankte ein bislang unbekannter Mann einen schwarzen Pkw Kombi der Marke Mercedes an einer Tankstelle in der Borscher Straße in Geisa. Ohne den Kraftstoff im Wert von über 100 Euro zu bezahlen, setzte der Autofahrer anschließend seine Fahrt fort. Der Mercedes war an der Fahrerseite stark beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen des Tankbetruges und bittet Zeugen, die ...

    mehr
