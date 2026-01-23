Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bargeld aus Bäckereifiliale entwendet

Suhl (ots)

Donnerstagabend verschaffte sich eine 24-Jährige Zutritt zu dem bereits geschlossenen und unbesetzten Bereich einer Bäckereifiliale in einem Einkaufsmarkt in der Würzburger Straße in Suhl. Sie nahm die Einnahmen an sich und verließ den Markt. Eine Zeugin bemerkte den Vorfall und informierte die Polizei, welche die Frau im Nahbereich mit dem Bargeld feststellen konnte. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte die 24-Jährige einen Polizeibeamten, weshalb sie sich jetzt neben der Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auch noch wegen der Beleidigung verantworten muss.

