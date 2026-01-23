PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bargeld aus Bäckereifiliale entwendet

Suhl (ots)

Donnerstagabend verschaffte sich eine 24-Jährige Zutritt zu dem bereits geschlossenen und unbesetzten Bereich einer Bäckereifiliale in einem Einkaufsmarkt in der Würzburger Straße in Suhl. Sie nahm die Einnahmen an sich und verließ den Markt. Eine Zeugin bemerkte den Vorfall und informierte die Polizei, welche die Frau im Nahbereich mit dem Bargeld feststellen konnte. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte die 24-Jährige einen Polizeibeamten, weshalb sie sich jetzt neben der Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auch noch wegen der Beleidigung verantworten muss.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 10:39

    LPI-SHL: Tankbetrüger - Zeugen gesucht

    Geisa (ots) - Donnerstagmittag gegen 11:00 Uhr tankte ein bislang unbekannter Mann einen schwarzen Pkw Kombi der Marke Mercedes an einer Tankstelle in der Borscher Straße in Geisa. Ohne den Kraftstoff im Wert von über 100 Euro zu bezahlen, setzte der Autofahrer anschließend seine Fahrt fort. Der Mercedes war an der Fahrerseite stark beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen des Tankbetruges und bittet Zeugen, die ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 10:10

    LPI-SHL: Zeugen nach Einbruch gesucht

    Schleusingen (ots) - In der Zeit von Mittwochabend, 19:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein sich im Umbau befindliches Geschäft eines Einkaufszentrums in der Suhler Straße in Schleusingen ein. Von dort aus versuchten sie sich Zugang zu einem angrenzenden Juweliergeschäft zu verschaffen, was jedoch misslang. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Die ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 08:56

    LPI-SHL: Feuerwerkskörper aus dem Fenster geworfen

    Meiningen (ots) - Donnerstagmorgen meldeten mehrere Zeugen einen Mann, der mehrere pyrotechnische Erzeugnisse (u.a. Böller) aus dem Fenster seiner Wohnung in der Kreuzstraße in Meiningen werfen würde. Die Polizisten stellten sowohl den stark alkoholisierten Bewohner, als auch einen durch seine Pyrotechnik beschädigten Pkw fest. Die Feuerwerkskörper wurden sichergestellt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren