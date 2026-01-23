Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tankbetrüger - Zeugen gesucht

Geisa (ots)

Donnerstagmittag gegen 11:00 Uhr tankte ein bislang unbekannter Mann einen schwarzen Pkw Kombi der Marke Mercedes an einer Tankstelle in der Borscher Straße in Geisa. Ohne den Kraftstoff im Wert von über 100 Euro zu bezahlen, setzte der Autofahrer anschließend seine Fahrt fort. Der Mercedes war an der Fahrerseite stark beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen des Tankbetruges und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Autofahrer oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0018967/2026 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

