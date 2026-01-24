PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall bei Überholvorgang

  • Bild-Infos
  • Download

Themar (ots)

Am Freitag, den 23.01.2026, ereignete sich gegen 15:00 Uhr auf der Bundesstraße 89 zwischen Themar und Kloster Veßra ein Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Eine 51-jährige Mazdafahrerin wollte einen vor ihr fahrenden Traktor überholen. Als die Frau zum Überholvorgang ansetzte, übersah sie jedoch das von hinten sich bereits im Überholvorgang befindliche Fahrzeug. In der Folge kam es zur seitlichen Kollision der beiden Pkw und zu einem weiteren Zusammenstoß zwischen dem Mazda und dem Traktor. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 32.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

