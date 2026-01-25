PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Meiningen (ots)

Am 23.01.2026, gegen 17:55 Uhr, querte ein 18-jähriger Fußgänger die Ausfahrt der Parkplatzanlage in der Meininger Klostergasse. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eines PKW Opel fuhr aus dieser Örtlichkeit heraus und kollidierte mit dem Fußgänger. Dieser verletze sich dadurch am Unterarm und musste anschließend medizinisch versorgt werden. Der Opel-Fahrer jedoch verließ die Örtlichkeit, ohne nach dem Fußgänger zu schauen und sich um diesen zu kümmern. An seinem PKW ist vermutlich kein Schaden entstanden, jedoch klappte der rechte Außenspiegel bei der Kollision ein.

Wer Hinweise zu dem Verursacher, oder dem Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten sich unter Verwendung des Aktenzeichens 0020229/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 24.01.2026 – 12:15

    LPI-SHL: Anrufe durch Trickbetrüger

    Hildburghausen (ots) - In den vergangenen Tagen kam es im Landkreis Hildburghausen verhäuft zu Anrufen durch sogenannte Trickbetrüger. Die Anrufe gingen zumeist bei älteren Mitbürgern ein. Unter der Vorgabe, als "Kriminalpolizei Hildburghausen" Einbrecher gefasst zu haben, die eine entsprechende Adressliste künftiger Opfer mit sich führten, versuchten die Anrufer, ihrem Gegenüber Informationen über Bargeld- und ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 11:00

    LPI-SHL: Bargeld aus Bäckereifiliale entwendet

    Suhl (ots) - Donnerstagabend verschaffte sich eine 24-Jährige Zutritt zu dem bereits geschlossenen und unbesetzten Bereich einer Bäckereifiliale in einem Einkaufsmarkt in der Würzburger Straße in Suhl. Sie nahm die Einnahmen an sich und verließ den Markt. Eine Zeugin bemerkte den Vorfall und informierte die Polizei, welche die Frau im Nahbereich mit dem Bargeld feststellen konnte. Während der polizeilichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren