Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Meiningen (ots)

Am 23.01.2026, gegen 17:55 Uhr, querte ein 18-jähriger Fußgänger die Ausfahrt der Parkplatzanlage in der Meininger Klostergasse. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eines PKW Opel fuhr aus dieser Örtlichkeit heraus und kollidierte mit dem Fußgänger. Dieser verletze sich dadurch am Unterarm und musste anschließend medizinisch versorgt werden. Der Opel-Fahrer jedoch verließ die Örtlichkeit, ohne nach dem Fußgänger zu schauen und sich um diesen zu kümmern. An seinem PKW ist vermutlich kein Schaden entstanden, jedoch klappte der rechte Außenspiegel bei der Kollision ein.

Wer Hinweise zu dem Verursacher, oder dem Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten sich unter Verwendung des Aktenzeichens 0020229/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

