PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Stromzähler

Suhl (ots)

Am Freitag den 23.01.2026 gegen 17:00 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zum unverschlossenen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in der Kirchgasse in Suhl. Hier brach der Täter das Siegel an einem Stromzähler und durchtrennt drei Stromkabel.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Angabe des Aktenzeichens 0020295/2026, beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:02

    LPI-SHL: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Meiningen (ots) - Am 23.01.2026, gegen 17:55 Uhr, querte ein 18-jähriger Fußgänger die Ausfahrt der Parkplatzanlage in der Meininger Klostergasse. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eines PKW Opel fuhr aus dieser Örtlichkeit heraus und kollidierte mit dem Fußgänger. Dieser verletze sich dadurch am Unterarm und musste anschließend medizinisch versorgt werden. Der Opel-Fahrer jedoch verließ die Örtlichkeit, ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 12:15

    LPI-SHL: Anrufe durch Trickbetrüger

    Hildburghausen (ots) - In den vergangenen Tagen kam es im Landkreis Hildburghausen verhäuft zu Anrufen durch sogenannte Trickbetrüger. Die Anrufe gingen zumeist bei älteren Mitbürgern ein. Unter der Vorgabe, als "Kriminalpolizei Hildburghausen" Einbrecher gefasst zu haben, die eine entsprechende Adressliste künftiger Opfer mit sich führten, versuchten die Anrufer, ihrem Gegenüber Informationen über Bargeld- und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren