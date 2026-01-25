LPI-SHL: Sachbeschädigung an Stromzähler
Suhl (ots)
Am Freitag den 23.01.2026 gegen 17:00 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zum unverschlossenen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in der Kirchgasse in Suhl. Hier brach der Täter das Siegel an einem Stromzähler und durchtrennt drei Stromkabel.
Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Angabe des Aktenzeichens 0020295/2026, beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell