Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Stromzähler

Suhl (ots)

Am Freitag den 23.01.2026 gegen 17:00 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zum unverschlossenen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in der Kirchgasse in Suhl. Hier brach der Täter das Siegel an einem Stromzähler und durchtrennt drei Stromkabel.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Angabe des Aktenzeichens 0020295/2026, beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

