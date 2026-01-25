PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand in Wohnung

Bad Salzungen (ots)

Am Samstag, dem 24. Januar 2026 kam es in der Werner-Lamberz-Straße in Bad Salzungen zu einem Brand innerhalb einer Wohnung. Ausgelöst wurde dieser durch einen technischen Defekt. Eine aufmerksame Anwohnerin rief die Rettungskräfte zu Hilfe, weil sie aus der Wohnung ihres Nachbarn heraus Rauch wahrnehmen konnte. Der alleine in der Wohnung lebende Mann war durch die Rauchentwicklung bereits so eingeschränkt, dass er sich selbst nicht mehr helfen konnte und musste anschließend von der Feuerwehr gerettet werden. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst brachte den Anwohner mit leichten Verbrennungen und Verdacht auf Rauchgasintoxikation in das Klinikum Bad Salzungen. Durch das schnelle und umsichtige Handeln der Nachbarin konnte sowohl für den verletzten Mann als auch die anderen Anwohner des Gebäudes Schlimmeres verhindert werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

